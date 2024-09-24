Члены УЕФА тайно обсуждают возвращение российских футболистов в европейский футбол

В пресс-службе УЕФА сообщили, что Союз европейских футбольных ассоциаций разочарован раскрытием подробностей встречи президентов и генеральных секретарей национальных федераций, на которой обсуждалось влияние политики на вид спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии