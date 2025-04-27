Приезжая из Молдавии и подумать не могла, что за 2 чирка спичкой по сухой траве может грозить ей депортацией

Silver Kont

А по линии ФСБ блядей не проверяли? Странно как-то, две бляди пошли прогуляться, захватив с собой спички и зажигалку.... А потом увидели сухую траву и спонтанно решил пожечь её... Прям детский лепет обосравшегося ребёнка.... Местную дуру надо проверить по полной программе, а то может "спящая агентесса" под носом у чекистов, а они отпускают сволочь...