Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Полищук
    Ну, что? Дождались! Всё готовится к тому, чтобы по окончании СВО развалить страну междоусобными войнами на почве рели...«Мама, а что там ...
  • Vladimir Lioubimcev
    КАК ТОЧНО ПОДМЕЧЕНО!!👍👍👍👍Украинская развед...
  • Woman ххххх
    в мусульманских станах к примеру та же Турция , такого не увидишь ...молиться либо дома , либо в мечетях.... и закута...«Мама, а что там ...

Приезжая из Молдавии и подумать не могла, что за 2 чирка спичкой по сухой траве может грозить ей депортацией

Приезжая из Молдавии и подумать не могла, что за 2 чирка спичкой по сухой траве может грозить ей депортацией

Avia.pro - СМИ В подмосковном Домодедово произошла история, которая быстро разлетелась по соцсетям и вызвала бурные обсуждения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
На 90% пожары дело рук самого человека!
Ответить
23 час.
Eduard
Именно!Почему бы у дома не чиркать своего??
Ответить
23 час.
Silver Kont
А по линии ФСБ блядей не проверяли? Странно как-то, две бляди пошли прогуляться, захватив с собой спички и зажигалку.... А потом увидели сухую траву и спонтанно решил пожечь её... Прям детский лепет обосравшегося ребёнка.... Местную дуру надо проверить по полной программе, а то может &quot;спящая агентесса&quot; под носом у чекистов, а они отпускают сволочь...
Ответить
15 час.
наверх