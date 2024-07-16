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Власти РФ намерены расширить основания для включения в список экстремистов

Власти РФ намерены расширить основания для включения в список экстремистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение перечня оснований для включения в реестр лиц и организацией, в отношении которых есть информация о причастности к терроризму или экстремизму.

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