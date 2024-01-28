«Зенит» возглавил рейтинг самых неэффективно тратящих деньги команд

Санкт-петербургский «Зенит» оказался самым неэффективно тратящим деньги клубом. Отношение потраченных денег к месту или результатам команды показывает степень эффективности работы менеджеров и тренерского штаба.
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