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«Зенит» возглавил рейтинг самых неэффективно тратящих деньги команд

«Зенит» возглавил рейтинг самых неэффективно тратящих деньги команд

Санкт-петербургский «Зенит» оказался самым неэффективно тратящим деньги клубом. Отношение потраченных денег к месту или результатам команды показывает степень эффективности работы менеджеров и тренерского штаба.

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