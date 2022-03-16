Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» и Серхио Юля

Евролига объявила о дисциплинарных взысканиях, наложенных в связи с инцидентами, произошедшими в матче между «Црвеной Звездой» и «Реалом» (65:62) 9 марта.

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