Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перестанет быть лидером нации

Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы», который провозглашал Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии.
Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы», который провозглашал Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии.
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