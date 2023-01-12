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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перестанет быть лидером нации

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перестанет быть лидером нации

Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы», который провозглашал Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии.

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