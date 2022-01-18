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Специалистами ГБУ РК «Евпаторийский городской ВЛПЦ» проведен анализ выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий и диагностических исследований за 2021 год

Специалистами ГБУ РК «Евпаторийский городской ВЛПЦ» проведен анализ выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий и диагностических исследований за 2021 год

Специалистами ГБУ РК «Евпаторийский городской ВЛПЦ» в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий и диагностических исследований за 2021 год проведено: 3080 профилактических обработок против сибирской язвы крупного рогатого скота, 24252 мелкого рогатого скота и 226 лошадей; выполнено 3650 вакцинаций свиней против классической чумы в хозяйствах всех форм собственности; вакцинировано против бешенства 6623 собаки и 4640 кошек; разложено 6000 доз вакцины для оральной вакцинации диких плотоядных животных против бешенства; проведено 27200 обработок по вакцинации птицы против болезни Ньюкасла, содержащейся в частных подворьях; с целью диагностики туберкулеза проведенЧитайте полную новость на Crimea-news.

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