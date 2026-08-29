Ираола о проблемах с табло у судьи в матче с «Ноттингемом»: «Я не понимаю, почему нам не дали сделать замены. Игра должна была остановиться, поскольку мы ждали замен»

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Главный тренер « Ливерпуля » Андони Ираола пожаловался на задержку с проведением трех замен в матче 2-го тура английской Премьер-лиги против « Ноттингем Форест » (2:2) из-за проблем с электронным табло у резервного арбитра.