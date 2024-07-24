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Французские спецслужбы заявили, что поймали российского шпиона

Французские спецслужбы заявили, что поймали российского шпиона

Олимпийские игры в Париже еще не начались, а уже отметились первым шпионским скандалом. По данным издания Le Parisien, задержан гражданин России, который подозревается в подготовке акций для «дестабилизации обстановки» в столице Франции.

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