Французские спецслужбы заявили, что поймали российского шпиона

Олимпийские игры в Париже еще не начались, а уже отметились первым шпионским скандалом. По данным издания Le Parisien, задержан гражданин России, который подозревается в подготовке акций для «дестабилизации обстановки» в столице Франции.
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