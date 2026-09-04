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Татар-информ

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В Казани стартовала Спартакиада народов России по гребле на байдарках и каноэ

В Казани стартовала Спартакиада народов России по гребле на байдарках и каноэ

В столице Татарстана в Центре гребных видов спорта прошел первый соревновательный день Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта «Спартакиада народов России» по гребле на байдарках и каноэ.

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