В ВСУ заявили о нехватке топлива для обучения военных

Недостаток дизельного топлива на Украине препятствует должному обучению военнослужащих механизированных подразделений, поделился в интервью Николай Мельник, командир механизированной роты 47-й бригады ВСУ.
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