Экс-глава инспекции УФСИН требовал от работников отдавать ему премии и был осужден

В Забайкалье суд приговорил экс-главу региональной уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) Александра Борискова к девяти годам лишения свободы за поборы с подчиненных.
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