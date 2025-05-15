Иран готов отказаться от ядерного оружия в случае снятия санкций США

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Тегеран готов пойти на ядерную сделку с Вашингтоном, а также избавиться от запасов высокообогащенного "оружейного" урана, если американское правительство отменит все санкции в отношении Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии