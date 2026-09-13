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Собака из коробки: как "Мой пёс Гохан" завоёвывал сердца людей

Собака из коробки: как "Мой пёс Гохан" завоёвывал сердца людей

Белый бездомный щенок появился в жизни пожилого инженера автозавода Хироши в переломный момент, когда его пытались насильно отправить на пенсию.

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