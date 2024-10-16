В Госдуме отклонили законопроект, предлагающий альтернативу для ЕГЭ

Законопроект, предлагающий предоставить выбор учащимся между ЕГЭ и госэкзаменами по программам основного образования отклонил комитет Госдумы по просвещению, заявила зампред комитета Яна Лантратова, член партии «Справедливая Россия — За правду» 16 октября в комментарии РИА «Новости».