В Госдуме отклонили законопроект, предлагающий альтернативу для ЕГЭ

Законопроект, предлагающий предоставить выбор учащимся между ЕГЭ и госэкзаменами по программам основного образования отклонил комитет Госдумы по просвещению, заявила зампред комитета Яна Лантратова, член партии «Справедливая Россия — За правду» 16 октября в комментарии РИА «Новости».
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