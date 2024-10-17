Иуда: что скрывает биография главного предателя в истории

Нет, наверное, более противоречивого новозаветного персонажа, чем Иуда Искариот. В канонической традиции предатель Христа несомненное олицетворение зла, в апокрифах его образ более сложный, а в глазах ученых Иуда – жертва обстоятельств.
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