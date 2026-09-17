«Нижний Новгород» примет «Ленинградец» на «Совкомбанк Арене»

В «Нижнем Новгороде» состоится очередной матч футбольного сезона. Подопечные выйдут на газон «Совкомбанк Арены» в 19:00, чтобы сразиться с «Ленинградцем».
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