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Царьград

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«Нижний Новгород» примет «Ленинградец» на «Совкомбанк Арене»

«Нижний Новгород» примет «Ленинградец» на «Совкомбанк Арене»

В «Нижнем Новгороде» состоится очередной матч футбольного сезона. Подопечные выйдут на газон «Совкомбанк Арены» в 19:00, чтобы сразиться с «Ленинградцем».

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