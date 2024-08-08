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Царьград

6 521 подписчик

Боевик Украины расстрелял женщину на глазах у мужа в Курской области

Боевик Украины расстрелял женщину на глазах у мужа в Курской области

Солдат вооружённых сил Украины расстрелял жительницу села Куриловка на глазах у мужа в Курской области.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Твари фашистские 🤦‍♂️ Что творят !
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16 час.

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