В Уфе обнаружили нарколабораторию и полтонны реактивов

В Уфе полиция ликвидировала нарколабораторию и изъяла полтонны реактивов В Уфе сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию, изъяв оттуда полтонны химических реактивов и 11,5 килограмма запрещенных веществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии