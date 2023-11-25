Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Уфе обнаружили нарколабораторию и полтонны реактивов

В Уфе обнаружили нарколабораторию и полтонны реактивов

В Уфе полиция ликвидировала нарколабораторию и изъяла полтонны реактивов В Уфе сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию, изъяв оттуда полтонны химических реактивов и 11,5 килограмма запрещенных веществ.

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
Напоить  произведенной наркотой,чтоб сдохли
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14 час.

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