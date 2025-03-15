Беспилотники атаковали два района Ростовской области посреди ночи

Беспилотные летательные аппараты атаковали Тарасовский и Чертковский районы Ростовской области в ночь на субботу, 15 марта, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
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