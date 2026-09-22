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Регионы России

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«Камея» оспаривает сделки Volkswagen по продаже российских активов

«Камея» оспаривает сделки Volkswagen по продаже российских активов

Конкурсный управляющий Volkswagen AG Наталья Винокурова также оспаривает выплату дивидендов в размере 4 млрд рублей «Порше Руссланд» в пользу иностранных участников.

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