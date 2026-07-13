Путину показали подготовку операторов дронов на виртуальном тренажёре

На форуме «Всё для Победы!» Владимир Путин познакомился с системой подготовки операторов дронов. Екатерина Арсеньева из Ростовской области продемонстрировала тренажёр, показав, как ученики учатся управлять беспилотниками на виртуальных трассах.
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