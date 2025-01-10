Мировые лидеры и главы международных организаций выразили Си Цзиньпину соболезнования в связи с мощным землетрясением

Пекин, 9 января /Синьхуа/ -- Лидеры зарубежных стран и главы международных организаций в своих посланиях или иным способом выразили председателю КНР Си Цзиньпину искренние соболезнования в связи с мощным землетрясением в уезде Динжи /Тингри/ городского округа Шигадзе Сицзанского автономного района /Юго-Западный Китай/, которое произошло 7 января.