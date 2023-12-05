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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Владимир Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Глава государства, Владимир Путин, побывал на выставке «Россия» на ВДНХ и посетил павильон № 1, где расположилась экспозиция «Движения первых», павильон Минпромторга «Сделано НАМИ», а также выставочный павильон «Атом».

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