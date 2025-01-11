Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 11 января

В Черноморском районе на западе Крыма угрозы чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Причиной стало обнаружение пятен мазута, попавшего в акваторию после крушения в Керченском проливе двух танкеров с нефтепродуктами.
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