В Марьиной роще возбуждено дело по факту фиктивной постановки на учёт иностранцев

Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по СВАО ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступлений по двум статьям.
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