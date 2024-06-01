Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 409 подписчиков

Роспотребнадзор запретил производить «спортпит» после массового отравления кишечной инфекцией

Роспотребнадзор запретил производить «спортпит» после массового отравления кишечной инфекцией

Ведомство приостановило работу компании Musli39 после госпитализации 15 человек.Роспотребнадзор Калининградской области принял решение о приостановке деятельности компании Musli39, специализирующейся на доставке здорового и спортивного питания, после того как были зафиксированы случаи сальмонеллеза среди потребителей их продукции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх