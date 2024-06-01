Роспотребнадзор запретил производить «спортпит» после массового отравления кишечной инфекцией

Ведомство приостановило работу компании Musli39 после госпитализации 15 человек.Роспотребнадзор Калининградской области принял решение о приостановке деятельности компании Musli39, специализирующейся на доставке здорового и спортивного питания, после того как были зафиксированы случаи сальмонеллеза среди потребителей их продукции.