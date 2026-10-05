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Газета.ру

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Певец Туриченко признался, что его раздражает жена, которая спит дольше него

Певец Туриченко признался, что его раздражает жена, которая спит дольше него

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал в подкасте «До звезды», что активно участвует в воспитании сына Леона.

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