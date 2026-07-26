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Татар-информ

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Путин рассказал, что иногда смотрит блогеров

Путин рассказал, что иногда смотрит блогеров

Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Военно-морского флота РФ заявил, что иногда смотрит блогеров, освещающих специальную военную операцию, и положительно оценивает их работу.

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