Путин рассказал, что иногда смотрит блогеров

Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Военно-морского флота РФ заявил, что иногда смотрит блогеров, освещающих специальную военную операцию, и положительно оценивает их работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии