В Британии рассказали о применении РФ бомб с дальностью поражения 120 километров

Российская авиация начала активно применять в зоне спецоперации по защите Донбасса новые управляемые авиабомбы Grom-E1 с ракетными двигателем, которые способны преодолевать расстояние до 120 километров, сообщил в газете The Telegraph британский аналитик Дэвид Акс.