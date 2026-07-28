Ex-Wife In Korea's $645M "Divorce Of The Century" Gets Iced Out Of AI Boom A Seoul court has ordered SK Group Chairman Chey Tae-won to pay his ex-wife 944 billion won ($645 million), in the largest divorce award in South Korean history.
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