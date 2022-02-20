Названы самые мстительные знаки зодиака

Если небесные тела действительно способны определять характер человека в зависимости от расположения друг к другу в момент его рождения, тогда люди, родившиеся в одно время или при похожих комбинациях звезд должны быть похожи друг на друга .
Если небесные тела действительно способны определять характер человека в зависимости от расположения друг к другу в момент его рождения, тогда люди, родившиеся в одно время или при похожих комбинациях звезд должны быть похожи друг на друга .
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