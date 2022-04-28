В хабаровском крае сотрудники полиции совместно с волонтерами приняли участие в социальной акции «Синяя лента апреля»

Сотрудники ОМВД России по Солнечному району совместно волонтёрами Российского движения школьников и педагогами местного детского дома приняли участие в социальной акции «Синяя лента апреля», которая проводится на территории района каждый год.
Сотрудники ОМВД России по Солнечному району совместно волонтёрами Российского движения школьников и педагогами местного детского дома приняли участие в социальной акции «Синяя лента апреля», которая проводится на территории района каждый год.
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