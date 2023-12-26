Многие люди часто даже не замечают, что ведут себя по отношению к другим пассивно-агрессивно. То есть не открыто проявляют свои негативные чувства, а используют косвенные и скрытые методы: сарказм, унижение, хлопанье дверьми, отказ от общения и игнорирование, сплетни, оскорбления, высмеивания, интриги, манипуляции и саботаж.