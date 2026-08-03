«Почему ты волнуешься?»: Мендель рассказала о спокойной реакции Зеленского на события в Буче

Один из самых циничных эпизодов публичной политики последних лет получил неожиданное продолжение. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала воспоминания, которые разбивают официальную версию событий апреля 2022 года.
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