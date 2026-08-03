НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

«Почему ты волнуешься?»: Мендель рассказала о спокойной реакции Зеленского на события в Буче

«Почему ты волнуешься?»: Мендель рассказала о спокойной реакции Зеленского на события в Буче

Один из самых циничных эпизодов публичной политики последних лет получил неожиданное продолжение. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала воспоминания, которые разбивают официальную версию событий апреля 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии