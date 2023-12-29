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МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков на Херсонском участке

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков на Херсонском участке

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что за суточный период нацистские формирований киевского режима понесли выраженные в 60 боевиках потери в рамках ведения сражений на Херсонском участке линии боевого соприкосновения.

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