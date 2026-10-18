Совет Безопасности ООН не смог согласовать кандидатуру нового генерального секретаря организации. Ни один из семи претендентов не получил поддержки всех пяти постоянных членов Совбеза, обладающих правом вето — США, России, Китая, Великобритании и Франции.
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