Россия и Китай перевели свои расчёты в нацвалюты

Андрей Алферов

Сообщаю,что и рубль,и юань,это производные доллара и наши страны выпускают "свою валюту только через объем поступивших долларов и тут же их стерилизуют обратно в США, под разными названиями "резервов". Что на самом деле является колониальным сбором . Торговать надо напрямую без трансграничных платежей.