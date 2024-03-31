Торговля между Россией и Китаем в настоящее время почти полностью осуществляется в национальных валютах.
Россия и Китай перевели свои расчёты в нацвалюты
Комментарии
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Андрей Алферов
Сообщаю,что и рубль,и юань,это производные доллара и наши страны выпускают "свою валюту только через объем поступивших долларов и тут же их стерилизуют обратно в США, под разными названиями "резервов". Что на самом деле является колониальным сбором . Торговать надо напрямую без трансграничных платежей.
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