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Русская весна

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Россия и Китай перевели свои расчёты в нацвалюты

Россия и Китай перевели свои расчёты в нацвалюты

Торговля между Россией и Китаем в настоящее время почти полностью осуществляется в национальных валютах.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Сообщаю,что и рубль,и юань,это производные доллара и наши страны выпускают &quot;свою валюту только через объем поступивших долларов и тут же их стерилизуют обратно в США, под разными названиями &quot;резервов&quot;. Что на самом деле является колониальным сбором . Торговать надо напрямую без трансграничных платежей.
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