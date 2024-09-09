Все ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирске должны завершиться к 1 ноября

По состоянию на 9 сентября к отопительному сезону готово 95% жилого фондаНа оперативном совещании в правительстве Новосибирской области, которое традиционно в понедельник провёл губернатор Андрей Травников, были заслушаны доклады о подготовке объектов энергетики и ЖКХ региона к очередному отопительному сезону, который стартует этой осенью.