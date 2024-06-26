Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и другие компании могут прекратить производство в Великобритании

Мария Грация Давино, топ-менеджер Stellantis в Великобритании, заявила, что если британское правительство не сможет принять дополнительные меры для стимулирования спроса на электромобили и помощи компании, производство Stellantis, скорее всего, будет прекращено в стране.
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