Секретная база Гитлера в Арктике: чем она удивила советских моряков

В 2016 году в музей национального парка «Русская Арктика» в Архангельске были доставлены остатки секретной немецкой метеостанции «Кладоискатель» (Schatzgraber), действовавшей в 1943-1944 годах на арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа.