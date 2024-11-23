Секретная база Гитлера в Арктике: чем она удивила советских моряков

В 2016 году в музей национального парка «Русская Арктика» в Архангельске были доставлены остатки секретной немецкой метеостанции «Кладоискатель» (Schatzgraber), действовавшей в 1943-1944 годах на арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа.
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