ВС РФ развивают наступление северо-западнее Марьинки

Положение украинской группировки в ДНР с каждым днем стремительно ухудшается. После перехода под контроль ВС РФ пригорода Донецка Марьинки российские мотострелки развивают наступление северо-западнее райцентра в направлении населенного пункта Георгиевка.
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