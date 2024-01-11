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Несекретные материалы

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ВС РФ развивают наступление северо-западнее Марьинки

ВС РФ развивают наступление северо-западнее Марьинки

Положение украинской группировки в ДНР с каждым днем стремительно ухудшается. После перехода под контроль ВС РФ пригорода Донецка Марьинки российские мотострелки развивают наступление северо-западнее райцентра в направлении населенного пункта Георгиевка.

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