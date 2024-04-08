Как далеко сдвинутся границы России в западном направлении?

Александр Макеев

Все претензии по вопросу собственности на чернозёмные территории бывшей Украины - к банде Зеленского. России не лишними будут эти сельскохозяйственные земли! От бывшей Украины не должно остаться ничего! Маленький кусочек может быть передан Венгрии. «Бандеровские» Галичина и Волынь - это то, что теоретически может остаться как бы независимым государством от бывшей Украины. Но правильнее и их вернуть в состав России, как правопреемнице СССР. А непосредственно бандеровцев, на которых не найдётся на них материал о военных преступлениях, выдворить в Польшу. А бандеровцев, совершивших военные преступления, просто утилизировать в груз 200. В процессе завершения СВО и зачистки территории! Пожизненно содержать в российских тюрьмах сотни тысяч или даже миллионы злодеев? Ради чего? 😇 * Бесперспективные в хозяйственном отношении области западной части бывшей Украины в составе России не следует стараться восстанавливать для жителей, жителей отфильтровать. Антироссийских отправить в Польшу, а пророссийских переселить на восток бывшей Украины. Бесперспективные области бывшей Украины должны быть естественным буфером с нацистским Западом. Там должны быть военные фортификации и средства разведки. Небольшая группировка российских войск и мощная российская пограничная служба!