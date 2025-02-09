Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Классический берет из итальянской ангоры

Классический берет из итальянской ангоры

"Моя беретка связана из пуха норки в три нити без использования доп нитей. Берет в цвете красное вино это итальянская ангора Carriagi, 650м на 100 г, также в три нити.

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