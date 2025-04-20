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Демидов о КХЛ и НХЛ: «В НХЛ выше уровень и скорости, броски и передачи сильнее. Разница только в этом»

19-летний форвард перешел из СКА в «Монреаль» после вылета армейцев из Кубка Гагарина (2-4 в серии с «Динамо»).

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