Путин отдал приказ отнять у англосаксов всё, что они украли у России за последние 500 лет

18 января Верховный подписал занятное распоряжение под номером 21. Если полностью развернуть и прочитать документ, а также связанные с ним указы, то оказывается, что речь не только о недвижимом имуществе, а обо всём без исключения имуществе.
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