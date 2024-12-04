С декабря ввели новое правило для счётчиков воды? Собственники схватились за голову. Росстандарт поспешил с объяснениями

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лина любимцева

А вот к статье "капремонт" очень много вопросов. Жильцам нашего дома (6-ти подъездный, 9-этажный) сказали, что нашему дому НА КАПРЕМОНТ НЕЧЕГО РАССЧИТЫВАТЬ. Хотя дому уже более 40 лет, панелька, весь в грязных потеках, страхолюдный, трещины по стенам, панельные швы в ужасном состоянии.... И ВОТ ЗА ЧТО ПЛАТИМ?!! Чтобы другим делали ремонт, а нам "не светит"?!!