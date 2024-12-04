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С декабря ввели новое правило для счётчиков воды? Собственники схватились за голову. Росстандарт поспешил с объяснениями

С декабря ввели новое правило для счётчиков воды? Собственники схватились за голову. Росстандарт поспешил с объяснениями

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Собственники просто потеряли дар речи от "нового правила", которое вводится с 6 декабря для всех, у кого в квартире стоят счётчики больше 3 лет.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А вот к статье &quot;капремонт&quot; очень много вопросов. Жильцам нашего дома (6-ти подъездный, 9-этажный) сказали, что нашему дому  НА КАПРЕМОНТ НЕЧЕГО РАССЧИТЫВАТЬ.  Хотя дому уже более 40 лет, панелька, весь в грязных потеках, страхолюдный, трещины по стенам, панельные швы в ужасном состоянии.... И ВОТ ЗА ЧТО ПЛАТИМ?!! Чтобы другим делали ремонт, а нам &quot;не светит&quot;?!!
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9 час.
Александр Пелимский
мальчик, не рассказывай сказки человеку у которого во дворе колодец!!!
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6 час.
ИН
Ирина Некрасова
У меня тоже колодец на участке. Но это не значит, что я не нарушаю каких-нибудь статей по природопользованию... Статьи для народа всегда найдутся.
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4 час.

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