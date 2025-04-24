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ВСУ полностью уничтожили храмовый комплекс в Белгородчине. "Били целенаправленно", указал Гладков

ВСУ полностью уничтожили храмовый комплекс в Белгородчине. "Били целенаправленно", указал Гладков

Боевики Зеленского варварски атаковали храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Белгородской области.Боевики ВСУ полностью уничтожили храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в белгородском селе Сухарево Валуйского округа.

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