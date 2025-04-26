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Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты, «как устаревшие»

Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты, «как устаревшие»

Приверженцы «высоких» гуманистических европейских ценностей - литовские власти предлагают заняться пересмотром христианского учения.

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