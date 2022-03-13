«Бостон» выиграл у «Аризоны» в 18-й раз подряд. Это 2-я такая серия в истории НХЛ, она началась в 2010 году

«Бостон» выиграл у «Аризоны» в 18-й раз подряд. «Брюинс» обыграли «Койотис» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлили победную серию в матчах с этим соперником.

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